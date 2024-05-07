Niğde’de Belediye Meclisi toplantısında şehir içi ulaşıma zam yapılması kararı çıktı.
Niğde Belediye Meclisi Toplantısı’nda şehir içi otobüs ücretlerine zam konusu görüşüldü. Niğde’de faaliyet gösteren S.S. 51 Nolu Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanlığı’nın artan giderler nedeniyle otobüs ücretlerinin yeniden düzenlenerek zam yapılması talebini görüşen Niğde Belediye Meclisi otobüs ücretlerine zam yapılması kararı aldı.
Alınan karara göre tam kartlı biniş 12 liradan 15 liraya, öğrenci kartlı biniş 8 liradan 9 liraya, tam kartsız biniş 15 liradan 20 liraya, öğrenci kartsız biniş ise 10 liradan 15 liraya yükseltildi.
Kaynak: İHA