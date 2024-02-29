Yeni yılda düşüş yaşayan mevduat faizleri, 2023'ün son iki ayında olumlu bir dönüş kaydederek yukarı yönlü bir seyir izliyor.

Türk Lirası vadeli mevduat faizleri, Aralık ayının son haftasında hızla artarak, 3 aylık vadede yıllık %52,50 seviyelerine ulaştı. Ancak, bu yüksek faiz oranlarına rağmen tasarruf yapmak isteyen vatandaşlar, enflasyon ve döviz kurlarına karşı yeterince korunup korunmadığı konusunda endişeler taşıyor.

Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, konuyla ilgili olarak şunları belirtti: “Faiz artışlarına rağmen asıl önemli nokta, mevduat faizlerinin, yani tasarrufa yönelen vatandaşların yeterli koruma sağlayıp sağlayamadığıdır. Bu durumun temel nedeni faiz seviyeleridir.”

Merkez Bankası, şubat ayında mevduat faizini artırmak amacıyla yeni bir karar aldı. Bankaların mevduat hesapları için tuttukları zorunlu karşılıklara faiz ödemesi yapılmasına başlandı.

Bu adım, mevduat faiz oranlarının yeniden yükselmesine katkı sağladı. 3 aylık vadeli mevduat faiz oranı yıllık %52'nin üzerine çıkarak, aralık sonu seviyelerine yaklaştı. Ancak, Aslanoğlu, “Bankaların mevduat sahiplerine sunduğu getiri hala yeterli değil” ifadesinde bulundu.

Merkez Bankası, seçim sonrasında likiditeyi artırarak ve mevduat faizini yükselterek daha fazla adım atabilir.

Türk Lirası'ndan mevduata geçmek isteyenler %45 ila %48 arasında faiz alırken, döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatın faiz oranı Türk Lirası'ndan geçişe göre daha yüksek.

KKM dönüşü uygulanan faiz, ortalamanın da yükselmesine neden oluyor. Bu nedenle, tasarruf yapmayı düşünenlerin mevduat seçeneklerini dikkatlice değerlendirmeleri önemlidir.

İŞTE 1 MİLYON TL'NİN 3 AYLIK GETİRİSİ:

ING BANK: Faiz Oranı: %23 Net Kazanç: 55.073,97 TL Vade Sonu Tutar: 1.055.073,97 TL

ALTERNATİF BANK: Faiz Oranı: %32 Net Kazanç: 76.624,66 TL Vade Sonu Tutar: 1.076.624,66 TL

ODEA: Faiz Oranı: %49 Net Kazanç: 117.331,51 TL Vade Sonu Tutar: 1.117.331,51 TL

DENİZ BANK: Faiz Oranı: %46 Net Kazanç: 110.147,95 TL Vade Sonu Tutar: 1.110.147,95 TL

ONPLUS: Faiz Oranı: %46 Net Kazanç: 110.147,95 TL Vade Sonu Tutar: 1.110.147,95 TL

GARANTİ: Faiz Oranı: %45 Net Kazanç: 107.753,42 TL Vade Sonu Tutar: 1.107.753,42 TL

N KOLAY: Faiz Oranı: %44 Net Kazanç: 105.358,9 TL Vade Sonu Tutar: 1.105.358,9 TL

HAYAT FİNANS: Kâr Payı Oranı: %43,63 Net Kazanç: 104.472,93 TL Vade Sonu Tutar: 1.104.472,93 TL

ENPARA: Faiz Oranı: %43 Net Kazanç: 102.964,38 TL Vade Sonu Tutar: 1.102.964,38 TL

YAPI KREDİ: Faiz Oranı: %41 Net Kazanç: 98.175,34 TL Vade Sonu Tutar: 1.098.175,34 TL

FİBABANK: Faiz Oranı: %40 Net Kazanç: 95.780,82 TL Vade Sonu Tutar: 1.095.780,82 TL

ANADOLU BANK: Faiz Oranı: %35 Net Kazanç: 83.808,22 TL Vade Sonu Tutar: 1.083.808,22 TL

AKBANK: Faiz Oranı: %49 Net Kazanç: 117.331,51 TL Vade Sonu Tutar: 1.117.331,51 TL

HALK BANK: Faiz Oranı: %35 Net Kazanç: 83.808,22 TL Vade Sonu Tutar: 1.083.808,22 TL.