Yozgat Atatürk Anadolu Lisesi 2023-2024 dönemi 12. Sınıf öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

Hüzünlü Mezuniyet Töreni3

Yozgat Belediyesi Büyük Sinema ve Kültür Merkezinde düzenlenen törene, İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Milli Eğitim Şube Müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.

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Hüzünlü Mezuniyet Töreni

Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Mezuniyet sevincini yaşayan öğrenciler, ayrılığın vermiş olduğu duyguyla hüzünlendi.

Hüzünlü Mezuniyet Töreni2

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, öğrencilere kendilerine olan inançlarının güçlü olmasının hedeflerine ulaşmada yol gösterici olacağını belirterek, hedefledikleri üniversitelere yerleşmelerini temenni edip, mutluluk ve başarı dolu bir hayat geçirmelerini diledi.

Muhabir: Alpaslan Demir