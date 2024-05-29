Veteriner Fakültesinde gerçekleştirilen devir teslim töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz, uhdesinde bulunan dekanlık görevini Prof. Dr. Selim Kul’a devretti.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Veteriner Fakültesi yeni dekanı Prof. Dr. Selim Kul’u tebrik ederek yeni görevinde başarı diledi.

Devir teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, görev değişiminin bir bayrak yarışı olduğunu ve bu bayrağı daha ileri taşımanın temel bir görev olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar konuşmasının devamında, “Yükseköğretim kurumları o şehre katma değer sağlayan kurumlardır. Üniversitemiz bünyesinde önemli bir görev ifa eden fakültelerimizden birisi de Veteriner Fakültemizdir. Fakültemizde görev yapan ve hayvan sağlığı ile uğraşan bilim insanları, sadece üniversitemizin değil bölgemizin ve ülkemizin önemli dinamikleri arasında yer alıyor. Ayrıca fakültemizde hayvan sağlığını koruma, insan sağlığını tehdit eden hastalıkların önlenmesi ve tedavisi gibi önemli görevler üstlenen geleceğin veteriner hekimlerini en donanımlı şekilde yetiştirmenin çabası içerindeyiz. Fakültemiz dekanlığına atanan Prof. Dr. Selim Kul hocamız, inanıyorum ki burada ekibiyle birlikte önemli çalışmalara imza atacaktır. Fakültemize güç ve değer katacağına dair inancım tam. Bu vesile ile kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.