Karatepe Mahallesi Muhtar Adayı İhsan Dalgıç, yaptığı çalışmalarla mahalle sakinlerinin teveccühünü kazanıyor.

Bu yarışta hizmet için varız diyen Dalgıç, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerine kısa bir süre kala seçim çalışmalarına hız verdi.

Her gün kapı kapı dolaşıp seçmenlerinden destek isteyen Dalgıç, “Seçimi kazandıktan sonra mahalle konağı, sağlık ocağı, ışıklandırma, mahallede bulunan bahçeleri düzenlemesi, yarım kalan yolların kapanması, hayvanlar için barınak, öğrencilerin geçitlerinin çoğalması, mahallede o kadar çok sorun var ki nerden başlayacağımızı bilemiyoruz. Karatepe Mahallesi Yozgat’ın en güzel yellerinde birisi ama maalesef çok geri kalmış. Allah nasip ederse yapacak çok işim var mahalleli ile bir olup bu Karatepe Mahallesini kendine yakışır mahallesi yapacağız. İnşallah gençlerimiz için spor dalları kuracağız. Bismillah deyip göreve hazırız inşallah. Gece gündüz demeden 7 aydır çalışıyoruz. Çalmadığımız kapı sıkmadığımız el kalmadı şimdiden bizlere sahip çıkan Karatepe mahallelerimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.