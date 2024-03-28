Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan (Y.Ö.) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yozgat İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Yerköy’de hakkında ‘Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçundan ‘3 yıl 4 ay’ kesinleşmiş hapis cezası ile aranan (Y.Ö.) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan çalışmalar kapsamında gözaltına alınan (Y.Ö.) isimli şahıs tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak Adli Makamlarca aranan şahısların yakalanmasına yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.