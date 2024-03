TÜBİTAK 2209-A/B Projeleri Bilgilendirme ve Değerlendirme Toplantısı birimlerin dönem sonu öğrenci projeleri ve son bir yıl içinde (2022-2. dönemi ve 2023-1. dönemi) TÜBİTAK 2209-A/B projelerinden destek alanlar arasından dereceye giren projelerin ödül töreni düzenlendi.

Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Prof. Dr. Yusuf Hıdır, Genel Sekreter Doç. Dr. Mustafa Kocakaya, Üniversite Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü Doç. Dr. Nesrin Şahbaz Karaduman, fakülte dekanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Evren Yaşar, göreve başladıkları günden itibaren önemle üzerinde durdukları konuların başında araştırma projelerine katılımın sağlanması ve proje sayılarının artırılması geldiğini söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin proje genel duruma bakıldığında TÜBİTAK 2209’da genel üniversite sıralamalarında 193 üniversite arasında 23’üncü sırada olduğunu belirten Yaşar konuşmasının devamında; “Proje beklediğimiz fakültelerden isteğimiz proje sayısına ulaşamadık. Proje üretme konusunda Boğazlıyan Meslek Yüksekokulu ve Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu'nun önde olduğunu görüyorum. Proje üretme noktasında kim ne yapıyor, bunların hepsini inceliyoruz. Yeterince proje üretilmemiş, hiç proje üretmeyen ve proje sayısı olmayan birimlerimiz var. Her türlü proje talebiniz için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. Üniversitemizde öğretim üyesi, öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosunda olup, ben araştırma yapmayı bilmiyorum, proje nasıl yazılır nereye nasıl başvurulacak deme lüksü yok. Türkiye’de proje başvurusunda bulunamayan bölüm kalmadı. Projede başvuru sayısını ne kadar artırırsak kabul sayısı da o denli artacaktır. Bize yakışmayan proje sayımız var. Bunlar mutlaka artırılacak. Potansiyelimizi gösteren bir sırlamada değiliz. O yüzden daha çok proje modelli çalışmamız lazım. Neden proje üretmiyorsunuz sorusunu bundan sonra sıkça duyacaksınız. Herkesin bir potansiyeli var. Bundan kimse kaçamaz ve kaçmamalı. Bu konunun hassasiyetle takipçisi olacağız. Akademik personel olmanın sorumluluklarını yerine getirmemiz gerekiyor. Proje üretmek Üniversitemizin prestiji açısından da çok önemli. Daha çok proje üretip proje kabul oranını artırmamız gerekiyor. Bu noktada öğrencilerime de güveniyorum. Onlardan beklentim hocalarını zorlamalarıdır. Hocalarımız da her konuda danışmanlık yapmak zorunda. Artık mazeret yok. Her öğretim görevlisi en az 2 proje verecek şekilde kendisini hazırlasın. Ona göre bir yaklaşım sergileyin. Biz de yönetim olarak her zaman yanındayız. Araştıran ve projeleri ile ön plana çıkan bir Üniversite konumuna en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Program, 2029-A Sosyal, Sağlık, Tarım ve Mühendislik bilimleri kategorilerinde düzenlenen yarışmada ödül alan akademisyen ve öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.