2023-2024 sezonu U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Yozgat dahil 76 ilden 128 takımın katılımı ile toplam 22 tarafsız grup merkezinde yapılacak.

Müsabakalara Yozgat’tan Sorgun Belediyespor takımı katılım sağlayacak.

U16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarında Yozgat’ı temsil edecek olan Sorgun Atletikspor takımı hazırlıklarını sürdürüyor.

Müsabakalar 6'şar takımlı 20 grupta 18-21 Nisan 2024 tarihlerinde, 4'er takımlı 2 grupta ise 19-21 Nisan 2024 tarihlerinde oynanacak.

Bu müsabakalarda Yozgat’ı Sorgun Belediyespor temsil edecek. Sorgun takımı bu önemli maçların hazırlığını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

Sorgun Belediyespor’un grubunda Çiftlikköy Adonis (Mersin), Selçuklu Belediye (Konya), SivasBelediyespor (Sivas), Gazi Eğitimspor (Ankara), Kırşehir Futbol (Kırşehir) takımları bulunuyor. Kayseri Atletikspor, ise KırşehirGrubu’nda Pidosan Yahyalar (Ankara), Alkula Gençlik (Ankara), Kırıkkalegücü (Kırıkkale), Anadoluspor (Çorum) ve Talasgücü Belediyespor (Kayseri) takımları mücadele edecek.