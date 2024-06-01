Türkiye'nin ithalat politikalarında 2024 yılı önemli değişikliklerle başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tebliğ ile ithalatta gözetim uygulamasına ilişkin düzenlemelerde önemli yenilikler getirildi. Bu değişiklikler, elektrikli saatler ve gazlı cep çakmakları gibi ürünlerin ithalatında birim gümrük kıymetinin "adet" bazında hesaplanmasını içeriyor.

İTHALATTA YENİ DÜZENLEMELER RESMİ GAZETE’DE

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğe göre, elektrikle çalışan saatler ve çeşitli gazlı cep çakmaklarının ithalatında birim gümrük kıymeti artık adet başına hesaplanacak. İthal edilen ürünlerin birim gümrük kıymeti, adet başına 0,08 ila 3,5 dolar arasında değişen oranlarda belirlendi. Bu yeni düzenleme, 16 Haziran 2024 tarihinde yürürlüğe girecek.

GÜMRÜK KIYMETİ BELİRLENDİ

Tebliğde, elektrikle çalışan saatler ve gazlı cep çakmakları kapsam altına alındı. Elektrikli ateşleme sistemi olan ve diğer ateşleme sistemli doldurulabilen gazlı cep çakmakları da bu düzenlemenin kapsamında yer alıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan bu düzenleme ile bu ürünlerin birim gümrük kıymetleri yeniden belirlenerek kamuoyuna duyuruldu.