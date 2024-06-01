Artan enflasyon ve zamlar, vatandaşların hayatını zorlaştırmaya devam ederken, araç sahiplerine üzücü bir haber daha geldi. 29 Mayıs 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, TÜVTÜRK tarafından yürütülen araç muayene hizmetleri özelleştiriliyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından gerçekleştirilecek olan bu özelleştirme, motorlu araçların teknik şartlara uygunluğunu tespit eden TÜVTÜRK hizmetlerini kapsıyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan bu karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

KANUNİ DÜZENLEMELER VE ÖZELLEŞTİRME SÜRECİ

13 Ekim 1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamındaki araç muayene hizmetleri, özelleştirme programına dahil edildi. Özelleştirmenin, işletme hakkının verilmesi, mülkiyetin gayri ayni hakların tesisi, gelir ortaklığı modeli gibi çeşitli yöntemlerle gerçekleştirilmesi planlanıyor. İhale dokümanları ve sözleşmeler, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından birlikte belirlenecek. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlamak amacıyla, özelleştirme işlemlerinin 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor.

Bu karar, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesi ve 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin geçici 8’inci maddesi gereğince alındı. 2021 yılında yapılan düzenlemeye göre, araç muayene ihalesi için imtiyaz sözleşmesinin bitiş tarihinden en az 5 yıl önce gerekli plan, proje ve altyapı çalışmalarının başlatılması ve yeni ihalenin en geç 15 Ağustos 2027 tarihine kadar tamamlanması kararlaştırılmıştı.

2024 YILI ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ

2024 yılı için belirlenen araç muayene ücretleri şu şekildedir:

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler: 927,60 TL

Otomobil, minibüs, kamyonet, römork, yarı römork ve arazi taşıtları: 1.821,60 TL

Kamyon, tır, çekici ve otobüsler: 2.432,40 TL

Özelleştirmenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu ücretlerde de artış yaşanması bekleniyor.

SON TARİH 15 AĞUSTOS 2027

Araç muayene hizmetlerinin özelleştirilmesi ile ilgili süreçlerin tamamlanması için son tarih olarak 15 Ağustos 2027 belirlenmiş durumda. 2021 yılında yapılan düzenleme, araç muayene ihalesi için gerekli planlama, proje ve altyapı çalışmalarının imtiyaz sözleşme süresinin bitiminden en az 5 yıl önce başlatılmasını öngörmüştü.

Araç sahipleri, bu yeni düzenleme ile birlikte, önümüzdeki süreçte muayene ücretlerinde artışlar bekleyebilir. Bu karar, araç muayene hizmetlerinde önemli değişikliklere işaret ediyor ve araç sahiplerinin bütçelerini zorlamaya devam edecek gibi görünüyor.