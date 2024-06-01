Vatandaşın talebi olmaksızın ikamete gelerek nüfus memuru olduğunu iddia eden kişilere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi. Böyle bir durum yaşayan vatandaşların ise şahısları kolluk kuvvetlerine ihbar etmesi gerektiği belirtildi.

Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden vatandaşlarımıza uyarı: Talebiniz olmadan ikametinize kadar gelerek kendini ‘nüfus memuru’ olarak tanıtan kişileri mutlaka kolluk kuvvetlerine ihbar ediniz” ifadelerine yer verildi.

Uyarıda şu bilgilere yer verildi: “Son günlerde, İçişleri Bakanlığı personeli gibi davranarak kapı kapı dolaşan ve nüfus sayımı için kimlik bilgilerini doğrulama bahanesiyle evlere gelen kişilerin olduğu; bu kişilerin ellerinde sahte belgeler, antetli kağıtlar ve biyometrik cihazlar bulunduğu; şık giyimli oldukları ve kişisel bilgileri ele geçirmeye çalıştıklarına yönelik iddiaların sosyal medyada paylaşıldığı gözlenmiştir. Nüfus müdürlüklerine gidemeyecek durumda olan vatandaşlarımızın kimlik kartı başvurusuna ilişkin taleplerinin karşılanabilmesi amacıyla kişilerin ve/veya yakınlarının talebi üzerine mülki idare amirinin izni doğrultusunda nüfus müdürlüklerimiz adreste nüfus hizmeti sunmaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için nüfus müdürlüklerinden adreste nüfus hizmeti talebi bulunmayan vatandaşlarımızın evlerine gelen ve kendilerini İçişleri Bakanlığı personeli/nüfus memuru olarak tanıtan kişilere itibar etmemeleri, mutlaka kurum kimliğinin ibraz edilmesini talep etmeleri, sahtekârlıklara karşı dikkatli olmaları ve kişisel bilgilerini kesinlikle paylaşmamaları; böyle bir durum ile karşılaşılması halinde kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmaları önem arz etmektedir.”