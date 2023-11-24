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2017 yılından bu yana kara yollarında artan kazalar ve kural ihlalleri, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın benzersiz bir çözümle ele alınıyor. Trafik güvenliğini artırmak amacıyla kullanılan maket trafik polis araçları ve polislerinin yerleştirilmesi, kazalarda önemli bir azalmaya neden oluyor.

Yolculuk yapan herkesin aşina olduğu "maket trafik polisi ve aracı" nedeniyle oluşan merak, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından açıklığa kavuşturuldu. 2017'den itibaren, polis ve jandarma bölgelerinde toplam 767 maket/model ekip aracı, trafik kazalarının yoğun olduğu noktalarda yerleştirilerek sürücülerin dikkatinin çekilmesi amaçlanıyor.

Yapılan analizlerde, maket araçların bulunduğu bölgelerdeki ölümlü trafik kazalarının yüzde 23 azaldığı tespit edildi. Bu olumlu sonuçlar üzerine, EGM Trafik Başkanlığı tarafından uygulamaya ikinci adım olarak polis bölgesindeki maket trafik polisi araçlarının yanına maket trafik polisleri yerleştirilmeye başlandı.

EGM Trafik Başkanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürü Ayhan Saraç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "En etkili ve caydırıcı trafik denetimi, resmi personelin görünür olması ve sürücülerin durdurulup kural ihlalleri konusunda bilgilendirilmesiyle gerçekleşir. Bu nedenle, maket trafik polisi araçlarının ve polislerinin kullanılması, sürücülerin üzerinde yoğun ve etkin bir denetim hissi oluşturarak trafik güvenliğine olumlu katkı sağlıyor" dedi.

Türkiye genelinde uygulanan bu yenilikçi tedbirlerle, trafik kazalarının azalması ve sürücülerin trafik kurallarına daha fazla uyması hedefleniyor.