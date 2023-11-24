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Türkiye genelinde milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Artan akaryakıt ve sigorta fiyatlarına karşı mücadele veren sürücüler, bir yandan sıfır araçlardaki tedarik sıkıntısının sona ermesinden kaynaklanan ikinci el araç fiyat düşüşleriyle nefes alıyor. Ancak, aralıktan sonra fiyatların yeniden zamlanması bekleniyor.

Pandemi süreciyle birlikte başlayan araç fiyatlarındaki artış eğilimi, Ticaret Bakanlığı'nın aldığı önlemler ve artan araç bulunabilirliğiyle normale dönüşe geçiyor. Sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında gözlemlenen yüzde 20'lik ortalama düşüş, kasko poliçe fiyatlarına da etki ederek neredeyse yarı yarıya bir azalmaya neden oldu.

Kasko fiyatlarında yaşanan düşüş, 2023 yılında araç sahiplerini kasko yaptırmaya teşvik ediyor. Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu Başkanı Turusan Bağcı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Arabanın değeri düştükçe kasko fiyatları da düşüyor. Piyasanın oturması ve şirketler arası rekabetin artmasıyla birlikte kasko yapmak için şu an en uygun zaman" ifadelerini kullandı.

Bağcı, "Örneğin, aracın değeri 1 milyon iken kasko primi 20 bin lira ise, aracın değeri 800 bin düştüğünde bile kasko fiyatı 16 bin liraya düşüyor. Piyasada oluşan bu olumlu tablo, araç sahipleri için avantajlı bir dönem sunuyor" şeklinde örnek vererek açıklamada bulundu.

Ancak, uzmanlar yeni yılla birlikte zamların başlayabileceğini belirtiyor. Bağcı, "Piyasada oturma ve düşüş başladı, ancak Aralık sonuna kadar indirimler devam edecek gibi görünüyor. Ocak ayından sonra ise yeni yıl zamları kapıda olabilir. Bu nedenle, araç sahiplerine kasko yaptırmak için bu avantajlı dönemi kaçırmamalarını öneririm" dedi.

Araç sahipleri, kasko fiyatlarında yaşanan bu olumlu gelişmeleri değerlendirerek, önümüzdeki döneme yönelik sigorta planlamalarını gözden geçirebilirler.