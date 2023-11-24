Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgatta-cuma-namazi-saat-kacta-1

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat                  06:00     07:28     12:32     15:04     17:27     18:49

Yozgat hava durumu 24 Kasım 2023 Yozgat hava durumu 24 Kasım 2023

Akdağmadeni    05:56     07:23     12:28     15:00     17:23     18:45

Aydıncık             05:58     07:27     12:30     15:01     17:24     18:47

Boğazlıyan         05:58     07:24     12:31     15:04     17:27     18:48

Çandır                 05:57     07:24     12:29     15:03     17:25     18:47

Çayıralan            05:56     07:23     12:29     15:02     17:25     18:46

Çekerek              05:58     07:26     12:30     15:01     17:23     18:46

Kadışehri            05:56     07:24     12:28     15:00     17:22     18:45

Saraykent           05:57     07:25     12:29     15:02     17:24     18:47

Sarıkaya              05:57     07:25     12:30     15:03     17:25     18:47

Şefaatli                06:00    07:27     12:32     15:05     17:28     18:50

Sorgun                05:59     07:26     12:31     15:03     17:25     18:48

Yenifakılı            05:59     07:26     12:31     15:05     17:27     18:49

Yerköy                06:01     07:29     12:34     15:06     17:28     18:51

Kaynak: Haber Merkezi