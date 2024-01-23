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Yozgat Ticaret Borsası tarafından yeni dönemde, düzenli olarak her hafta değerlendirme toplantıları gerçekleştirilecek.

Yapılan değerlendirme toplantısında, yönetim kurulunda görüşülecek gündem maddeleri üzerinde çalışmalar yapıldı.

Toplantı ile alakalı bir açıklama yapan Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli, “İlgili birim yetkilileri ile kendi birimlerine dair çalışmalar istişare edildi. İş planları raporları üzerinde çalışmalar yapıldı. Faaliyet raporlarına dair değerlendirmeler yapıldı. WEB sitemiz ile alakalı iyileştirme çalışmaları üzerinde görüşler alındı. Basın yayın biriminin geçmiş dönem raporları incelenip yönetim kurulunda değerlendirilmek üzere rapor haline getirildi. Düzenli olarak yapılacak toplantılar, izleyen dönemlerde AİK de görüşülerek üst yönetime öneriler şeklinde rapor edilecektir” şeklinde konuştu.