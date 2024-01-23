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Bünyesinde Boğazlıyan Şekeri de barındıran Kayseri Şeker’in 69. Kampanya kapanış programı törenle yapıldı.

Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, “Kayseri Şeker’in 69. Kampanya kapanışını yaptık. 2023 yılı Kayseri Şeker’in zirveler ve rekorlar yılı olmuştu” dedi.

Akay yaptığı açıklamada, “Bir rekor daha üretimle gerçekleşti. 13 yıllık görev süremizde en yüksek üretim, randıman, verimlilik yaşandı. Bu başarıda emeği geçen başta değerli çalışanlarımız, Aziz çiftçilerimiz olmak üzere tüm yönetici, yönetim ve denetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Ellerine, gönüllerine sağlık” diye konuştu.