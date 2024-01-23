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Sarıkaya'da vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi.

İlçe müftüsü Zühde Elveren’in sohbetiyle başlayan program sabah namazının kılınması ve tesbihatla devam etti.

Daha sonra okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan duaya cami cemaati amin diyerek eşlik etti.

Gazze ve Doğu Türkistan'daki vatandaşlara da dua edilen manevi atmosferi yüksek program yapılan ikramla sona erdi.

Sarıkaya İlçe müftüsü Zühde Elveren yaptığı açıklamada, “Yüce Rabbimiz hayırsever kardeşlerimizin hayırlarını kabul etsin. Mazlumların yardımcısı olsun. İkram eylediği nimetlerin kıymetini bilenlerden eylesin” ifadelerini kullandı.