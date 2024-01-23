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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ın Eşi Arzu Özkan, şehit Jandarma Er Murat Karataş'ın ailesini valilik konutunda misafir etti.

1996 yılında Şırnak Uludere'de şehit olan Jandarma Er Murat Karataş'ın annesi Hamide Karataş'ı Arzu Özkan valilik konutunda, Vali Mehmet Ali Özkan ise makamında misafir etti.

Vali Özkan, şehit Jandarma Er Murat Karataş'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır dileyerek, her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduklarını söyledi.

Vali Özkan, “Sizler, sevdiklerinizi vatan, bayrak ve ezan uğruna fedakârca toprağa verdiniz. Bu ulvi göreviniz için minnettarız. Sizlere olan borcumuz büyük, ancak tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.