Akaryakıt sektöründe usulsüz fatura uygulamaları ve vergi kaçakçılığını önlemeyi amaçlayan Gelir İdaresi Başkanlığı, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu sistem, akaryakıt istasyonlarında plaka bilgilerinin elle girilmesini engelleyerek, plakaların otomatik olarak sisteme aktarılmasını sağlayacak.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, UTTS'nin kurulumu ve işletmesinden sorumlu olacak. Türkiye'de trafiğe kayıtlı olan 29 milyon taşıtın yaklaşık 8 milyonu, vergi indirimi elde etmek için akaryakıt harcamalarını gider olarak gösteriyor. Bu nedenle, UTTS'ye dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

UTTS Tebliği ile belirlenen takvime göre, 31 Aralık 2024 tarihine kadar taşıtlara Taşıt Tanıma Birimi (TTB) takılması gerekmektedir. Akaryakıt istasyonu işletenlerin ise en az bir pompa ünitesine Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) cihazı takması gerekmektedir.

UTTS, akaryakıt giderlerinin beyanında kullanılan belgelere plaka bilgilerini otomatik olarak işleyerek, usulsüz fatura uygulamalarını engelleyecek. TTB'ler araçlardan söküldüğünde yeniden taktırılacak ve taşıt sahiplik veya plaka bilgisi değiştiğinde yeni TTB takılacaktır.

Taşıt Tanıma Birimi cihazlarının montajı sadece Darphane tarafından yetkilendirilen Taşıt Montaj Firmaları tarafından yapılacak. Motorlu Taşıt Yetkili Servisleri ve özel servisler UTTS Yetkili Taşıt Montaj Firması olmak için başvurabilecekler.