Yozgat Belediye Başkanı Kazım Aslan, önceki dönem belediye başkanlığı döneminde restorasyonu yapılan Mehmet Ağa Evi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Arslan, “Geçmişte yaptığımız ama kapatılmış olan güzel bir eseri daha yeniden hizmete sunmanın hazırlığı içerisindeyiz” dedi.

Arslan yaptığı açıklamada, “Restorasyonunu da önceki dönemde bizim yaptığımız ‘Mehmet Ağa Evi’ anlamlı bir günde, 23 Nisan' da ‘Çocuk Sanat Merkezi’ olarak kapılarını, güzel çocuklarımıza yeniden açacak. Kimileri konuşur kimileri yapar. Biz yapanlardan olmayı tercih ettik ve hâlâ yapacak çok işimiz var. Kayıt için bekliyoruz."