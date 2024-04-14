Şehirlerarası yolcu otobüslerinde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler her hangi bir kural ihlaline rastlamadı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarma ekipleri tarafından Boğazlıyan, Çekerek, Aydıncık ve Sorgun ilçelerinde yolcu taşıyan araçlara yönelik sivil trafik denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Trafik Jandarmasınca icra edilen devriye faaliyetlerinde; emniyet kemeri kullanımı, takograf kontrolü sürücülerin hız limitlerine uymaları ve genel trafik kuralları hakkında bilgiler verilerek broşür dağıtımı yapıldı.

Trafik kazalarının en aza indirilmesi için, gerekli emniyet tedbirleri ve denetimler kararlılıkla devam edeceğini belirten ekipler, “ 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ile 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi kapsamında; Yozgat Trafik Jandarması timlerimiz tarafından sivil personel görevlendirilerek denetime tabi tutulmuştur. Denetim sonucunda 3 otobüs şoförü de herhangi bir kural ihlalinde bulunmamıştır. Trafik Jandarması Timlerimizce, otobüs şoförü ve yolculara, trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirme yapılarak güvenle yola devam etmeleri sağlanmıştır. Yozgat İl Jandarma Komutanlığınca ilerleyen dönemlerde de ‘Sivil Personel ile Habersiz Otobüs Denetimi’ faaliyeti planlanacaktır” dedi.

Denetimlerin sivil polisler tarafından gerçekleştirildiğini ifade eden ekipler, “Önceden belirlenen güzergah boyunca yolcu olarak seyahat edecek jandarma, bu sürede sürücünün ve yolcuların kurallara uyup uymadığını denetleyerek kural ihlallerini tek tek tespit edecek. Trafik kuralı ihlali yaptığı tespit edilen sürücü, resmi ekibin bulunduğu yere geldiğinde durdurulacak. Araçtaki sivil ekipler, kimliğini göstermek suretiyle görevini açıkladıktan sonra kural ihlalleri konusunda sürücü ve yolcuları bilgilendirerek cezai işlem uygulayacak. Genelge doğrultusunda şehirlerarası yollarda da sivil trafik ekipleri 24 saat esasına göre denetim yapılacak. Bu amaçla personel sadece komşu illere, aynı gün içerisinde yolcu olarak gidip gelecek. Seyahat süresince şoför ve karayolu gözlemlenerek, sürücünün telefonla konuşma, çalışma ve dinlenme süreleri, yolcuların emniyet kemeri konusunda uyarılıp uyarılmadığı, sigara içme ve diğer trafik kurallarına uyulup uyulmadığı tespit edilecek. Sürücünün kural ihlali yaptığının tespiti halinde ‘ihlal tespit tutanağı’ düzenlenerek gidilen ilin otogarındaki trafik görevlilerine teslim edilecek ve yaptırım uygulanması sağlanacak” şeklinde konuştu.