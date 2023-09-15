Çekerek ilçesinde 5 yıl önce bir grup girişimci kadın bir araya gelerek Çekerek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini kurdu. Kısa sürede sayıları artan kadın girişimciler için, Çekerek Belediyesince eski buğday pazarı binası tadilat ettirilerek Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’ne dönüştürüldü. Burada ilçeye has yöresel ürünlerden kuşburnu marmelatı, üzüm pekmezi, acılı sos, salça, erişte, makarna ve lavanta ile ilgili birçok ürün üreten kadınlar hem yöresel ürünlere değer katmaya başladı hem de bu ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sunmaya başladı.

Yöresel ürünler merkezinde üretim yapan Tuğba Çalışkan isimli kadın girişimci bu tesisin kazandırılmasında emeği geçen belediye başkanına teşekkür ederek, “Burada kuşburnu, domates salçası, erişte, lavanta reçeli, acı sos gibi birçok ürün üretiyoruz. Ürünlerimizi tarladan özenle topluyoruz, burada birçok işlemden geçirip geleneksel yöntemlerle ürünlerimizi oluşturuyoruz ve satışa hazır hale getiriyoruz. Burada sattığımız ürünlerden de aile bütçemize katkı sunuyoruz” dedi.

Kooperatif Başkanı Emine Turgut ise, “Burada üretilen ürünlerimizi rahatlıkla alabilirler. Burada hem üretip hem de ürünlerin satışını yapıyoruz. Yakın zamanda da ilçe merkezimizde ürettiğimiz ürünlerin yanı sıra lavantadan elde ettiğimiz ürünlerinde satışını yapacağımız yöresel ürünler marketimiz açılacak. Herkes buradan istediği ürünü rahatlıkla alabilecek” şeklinde konuştu.

Yöresel ürünler merkezinde alışveriş yapmak için Sorgun’dan geldiğini söyleyen Enver Arslan da, “Çekerek ilçemizde bu tür organik ürünlerin üretilmesi bizi çok mutlu ediyor. Tüm hemşerilerimizin buraları ziyaret edip bu organik ürünleri almasını diliyorum. Temiz, nezih bir yerde ürünlerin üretildiğini gördüm. Burada kolonya, lavanta yağı aldık. Hediyelik eşyalarımızı aldık” ifadelerine yer verdi. (İHA)