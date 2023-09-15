Vali Mehmet Ali Özkan, 1993 yılında Iğdır'da şehit olan Piyade Er Ceyhan Demirkazık'ın Çayıralan ilçesine bağlı Karakışla Köyü'nde ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Vali Özkan, şehit Ceyhan Demirkazık'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Ziyaretinde Vali Özkan’a Çayıralan Kaymakamı Mustafa Çelik, Yozgat İl Jandarma Komutanı Nejdet Özcan, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yılmaz eşlik etti.

CEYHAN DEMİRKAZIK KİMDİR?

Şehit Piyade Er Ceyhan Demirkazık 8 Ağustos 1972 tarihinde Çayıralan’da dünyaya geldi. İlkokul mezunudur.

26 Kasım 1992 tarihinde acemi eğitimini tamamlamak üzere 475’inci Hafif Oto Tabur Komutanlığına sevk edildi.

Acemi eğitimine müteakip 1’inci Mekanize Tugayı 5’inci Hudut Tabur Komutanlığı Doğubeyazıt/Ağrı emrine dağıtımı yapıldı.

21 Ağustos 1993 tarihinde iç güvenlik operasyonu icra edilirken Aralık/Iğdır bölgesinde şehit olmuştur. (Alpaslan Demir)