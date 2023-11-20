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Eylül Öztürk, Türkiye'nin Balıkesir şehrinde 4 Haziran 1986 tarihinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Gölcük ve İstanbul'da tamamladı; annesi öğretmen olan Öztürk, genç yaşlardan itibaren sanatla iç içe oldu.

Müzikle ilgili birçok projede yer alan Eylül Öztürk, solist olarak birçok grupta sahne aldı ve aynı zamanda yerel bir TV kanalında uzun bir süre sunuculuk görevini üstlendi. Kariyerine müzikle başlamasının yanı sıra, bir dönem hosteslik de yaparak farklı deneyimler kazandı.

2014 yılında, Knorr Çabuk Çorba'nın reklamlarında başarılı performansıyla dikkat çeken Öztürk, aynı yıl içinde Beyaz Show'a konuk olarak katıldı. Yine 2014 yılında TRT televizyon kanalında yayınlanan "Üstün Dökmen'le Yaşama Yerleşmek" adlı programda oyunculuk deneyimi yaşadı.

Eylül Öztürk'ün kişisel hayatı da merak konusu. Barış Özkan ile evli olan Öztürk'ün, Alex ve Alice adında iki çocuğu bulunuyor. Şu anda Amerika'da yaşayan çift, ailelerine odaklanmış durumda.

Meslek hayatına devam eden Eylül Öztürk, şu anda güzellik salonları işletiyor ve kendi kozmetik markasının ürünlerini satışa sunuyor. Ayrıca, radyo jingle'ları ve reklam müzikleri seslendirerek müzikal kariyerine de devam etmektedir.

Eylül Öztürk'ün sosyal medyadaki etkileşimi ise oldukça yüksek. Instagram'da 3,6 milyon takipçisi ve TikTok'ta yaklaşık 500 bin takipçisi bulunan Öztürk, hayranlarıyla etkileşimde kalmaya devam ediyor.