Yozgat'ta üç yıl önce yaşanan bir doğum günü kutlamasında Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın başından tabanca ile vurularak ölümüyle ilgili olarak tutuksuz yargılanan iki astsubay sanıktan silahın sahibi Ahmet M.'ye verilen 2,5 yıl hapis cezası, Mehmet S.'nin ise beraat kararı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onaylandı.

NE OLDU?

Sorgun Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), 24 Mart 2021'de Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki evinde, arkadaş grubuyla doğum gününü kutladığı sırada başından tabanca ile yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti.

Salkım'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada olay sırasında evde bulunan astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. hakkında ''taksirle ölüme neden olmak'' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianamede; savcı Özlem Salkım'ın doğum gününü kutlamak için arkadaşları Cumhuriyet Savcısı H.A. ile astsubaylar Ahmet M. ve Mehmet S. ile evinde bir araya geldiği, Ahmet M.'nin, Mehmet S. ile mutfakta yiyecekleri hazırlarken belindeki silahı kitaplığın üzerine bıraktığı, sonra grubun birlikte yemek yiyerek, alkol aldığı belirtildi.

Yemek sırasında Mehmet S.'nin kitaplığın üzerindeki silahı gösterip, ''Bu silah kimin?'' demesi üzerine Özlem Salkım'ın tabancayı eline alarak, şaka amacıyla astsubaylara doğrulttuğu, Ahmet M.'nin ''Savcım, silahla oynamayın, ağzımızın tadı bozulmasın.'' dediği, sonra kendi başına dayadığı sırada ateş aldığı belirtildi.