Yeni yılın başlarında trafik cezalarında gözlenen artış sürücüler arasında endişe yaratırken, hazine gelirlerinde ise belirgin bir büyüme yaşanıyor. Bu yılın ocak ve şubat aylarında geçen yıla kıyasla trafik cezalarının tahsilatında önemli bir artış yaşandı.

Sürücülerin dikkatini çeken bu durum, ceza miktarlarındaki dikkate değer yükselişle özellikle ocak ve şubat aylarında kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminde toplam trafik ceza tahsilatı 1 milyar 924 milyon TL iken, bu yılın aynı döneminde bu rakam 5 milyar 465 milyon TL'ye ulaştı, bu da cezalardaki gözle görülür artışı ortaya koyuyor.

Trafik cezalarında yaşanan bu artış oldukça belirgin. Yüzde 183'lük artış, resmi Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) üç katından fazla bir artışı temsil ediyor. Sadece ocak ve şubat ayları, bütçe hedefinin dörtte birine denk geliyor.

2024'te vergi, harç ve cezalarda yaşanan artış yüzde 58,46 oranında gerçekleşirken, ocak ayı itibarıyla trafik cezaları şu şekilde belirlendi:

Kırmızı ışık ihlali: bin 506 TL

Hatalı park: 690,89 TL

Hız sınırını yüzde 10 ile yüzde 30 arası aşma: bin 506 TL

Hız sınırını yüzde 50'den fazla aşma: 6 bin 439 TL

Alkollü araç kullanımı: 6 bin 439 TL ile 12 bin 977 TL arası

Araç kullanırken cep telefonuyla konuşma: bin 510 TL

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinde de ciddi bir artış yaşandı. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından kamuya ait otoyol ve köprülerde yüzde 76'lık bir artış gözlendi. Bu artış, yol, köprü ve tünel geçiş ücretlerinden elde edilen gelirin de artmasına neden oldu. 2024'ün ilk iki ayında sürücülerin ödediği toplam ücret 174,8 milyon TL olarak kaydedilirken, özellikle otoyollarda otomobiller için geçiş ücretlerinde belirgin bir artış gözlendi. Örneğin, 2024 Ocak ayından itibaren otomobiller için en düşük geçiş ücreti 9 TL, en yüksek geçiş ücreti ise 84 TL oldu.

Trafik cezalarına ilişkin toplam tahsilat miktarlarına bakıldığında, ocak-şubat ayları için şu rakamlar görüldü:

2019: 504,4 milyon TL

2020: 804,8 milyon TL

2021: 1 milyar 257 milyon TL

2022: 1 milyar 147 milyon TL

2023: 1 milyar 924 milyon TL

2024: 5 milyar 465 milyon TL