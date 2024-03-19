İş kanunu kapsamında yapılacak olan yeni düzenleme, emekli maaşlarını da içerecek. Yeni düzenleme ile birlikte fazla prim ödeyenler daha yüksek maaş alma imkanına sahip olacaklar. Ayrıca, emeklilik yaşına ve hakkına ilişkin kriterlerin yeniden tanımlanabileceği belirtiliyor.

En düşük emekli maaşı uygulaması, emekli taban maaşı konusunda bir problem yarattı. Hem çok prim ödeyenler hem de az prim ödeyenler aynı maaşı alırken, bu durum eleştirilere neden oldu ve sistemin değiştirilmesi talep edildi. Bu bağlamda, hükümetin üzerinde çalıştığı yeni emeklilik sistemi detayları da ortaya çıkmaya başladı.

En düşük emekli aylığı 7.462 lira 25 kuruştan 10 bin liraya yükseltilecek. İş Kanunu'nda yapılacak değişiklikler doğrultusunda, emeklilik yaşına ve hakkına ilişkin tanımlamalar da yeniden ele alınacak. Bu tanımlama süreci, toplumsal uzlaşıya dayalı olarak gerçekleştirilecek.

Emekli aylıkları arasındaki makasın kapanması için adımlar atılması bekleniyor. Bu kapsamda, emeklilik yaşının taban aylıkta belirleyici olacağı ifade ediliyor. Örneğin, 59 yaşında emekli olan bir kişi, en düşük 17 bin lira maaş alabilecek. Bu miktar, sigortalı çalışma süresi ve prim ödemeleri gibi faktörlere bağlı olarak daha da artabilir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü 'emekli yılı' ilan etmesiyle birlikte, en düşük emekli aylığı 10 bin lira bandına çıkarılması için çalışmalar başlatılacak.

Bir diğer üzerinde durulan formül ise, vatandaşın emekli olduğu yaşa göre taban aylığın belirlenmesi oldu. Eğer bu düzenleme uzlaşı ile sonuçlanırsa, yeniden kurgulanması planlanan yeni İş Kanunu'na eklenecek. Bu çerçevede, emeklilik yaşına ve hakkına ilişkin tanımlamaların da yeniden ele alınabileceği ifade ediliyor.

Emekli olan bir kişi, belirlenen tabanın altında maaş alamayacak. Yani, 59 yaşında emekli olan bir vatandaş, en düşük 17 bin lira emekli maaşı alabilecek. Bu miktar, sigortalı çalışma süresi ve prim ödemeleri gibi faktörlere göre artabilecek.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, emeklilerin taban aylıklarını 10 bin liraya yükseltmek için çalışmalara başladığı öğrenildi. Yeni düzenleme ile birlikte en düşük emekli aylığı 10 bin lira seviyesine çıkarılmış olacak.

Bu düzenlemenin Haziran ayından önce yürürlüğe girmesi planlanıyor. Böylece Temmuz ayında enflasyon zammı alacak olan emekliler arasındaki maaş farkı ortadan kalkacak. Çünkü 10 bin liranın altında emekli aylığı alan 6,5 milyondan fazla emekli, zammını 10 bin lira üzerinden alacak.