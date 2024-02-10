Yozgat Valiliği, sosyal medya üzerinden vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Yozgat Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi’ne gereksiz ve asılsız aramalar, gerçek yardıma ihtiyacı olanları tehlikeye attığını söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezlerine asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz meşgul eden kişiler hakkında bin 980 lira idari para cezası uygulanmaktadır.

Yozgat Valiliği sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada; “Her saniye, bir hayatın kurtarıldığı 112 Acil Çağrı Merkezi, vatandaşlarımızın acil durumlarda ilk başvurduğu, hayat kurtaran bir numara olma özelliği taşıyor. Emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, orman ve AFAD gibi acil yardım hizmeti veren birimleri bir çatı altında toplayan merkez, 7 gün 24 saat boyunca hizmet veriyor. 112 acil hattını lütfen gereksiz meşgul etmeyin. Yapılan her gereksiz arama geç kalınacak bir can demektir. 112 Acil Çağrı Merkezlerine asılsız ihbarda bulunan ve gereksiz meşgul eden kişiler hakkında bin 980 lira idari para cezası uygulanacaktır” denildi.