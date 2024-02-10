Umre ibadetlerini yerine getirmek üzere Yozgat’tan yola çıkacak umre yolcuları için uğurlama programı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile kutsal beldelere gidecek 65 kişilik umre kafilesi için İl Müftülüğü önünde tören düzenlendi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti okunması ile başlayan törende İl Müftüsü Ali Gülden dua etti.

Duygusal anların yaşandığı uğurlama töreninde konuşan İl Müftüsü Gülden, "Umre yolcularımıza Allah'tan makbul bir umre nasip etmesini ve hayırla gidip, sağ salim dönmelerini temenni ediyoruz. Sizlerden o mübarek beldelerde, duaların kabul olduğu topraklarda başta şehitlerimiz için, mazlum Filistin ve Gazze için, İslam alemi için dua istiyoruz. Allah umrenizi mebrur, ibadetlerinizi kabul eylesin" ifadelerini kullandı.