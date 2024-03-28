Yerköy Molla Hüsrev Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu öğrencileri, örnek bir davranışa imza attı. Harçlıklarından biriktirdikleri paralar ile yerli ve milli ürünlerden oluşan 13 adet gıda kolisi hazırladılar. Yardım kolileri, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.

Yerköy Molla Hüsrev Yurt Müdürü Tuğrul Bozer, Yurt Eğitim ve Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Fatih Baltacı ve öğrenciler, yardım kolilerinin dağıtımına katıldılar.

Bozer, yaptığı açıklamada, “Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu, bu vesileyle öğrencilerimizin de ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli uzatmak istiyoruz” dedi.

Baltacı ise öğrencilerin harçlıklarından biriktirdikleri paralar ile gıda kolileri hazırladıklarını ve bu davranışın kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

Öğrenciler de ihtiyaç sahibi ailelere yardım edebilmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler.

Yardım kolileri, Yerköy’de tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.