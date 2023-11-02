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Yozgat Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü tarafından ağustos, eylül ve ekim ayında yapılan fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimlerinde, kanuna aykırı davrandığı tespit edilen 4 işletmeye toplam 5 bin 484 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ticaret İl Müdürlüğü; Ağustos, Eylül ve Ekim ayı boyunca sürdürdüğü denetimlerin raporunu yayımladı.

Yayımlanan rapora göre Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimlerde Yozgat merkezi ve ilçelerinde ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ hükümleri çerçevesinde fiyat etiketi-satıştan kaçınma, haksız fiyat artışı ve indirimli satışlar kapsamında toplam 83 firma ve 739 ürünün denetlendiğini açıklandı. Raporda, kanun çerçevesinde denetim faaliyetlerinin il geneline devam etmekte olduğu ve tespit edilen aykırılıklar hakkında kanun öngördüğü idari para cezalarının uygulandığı belirtildi.