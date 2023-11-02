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Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Eski kıyafet ve tekstil atıklarını geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırdıklarını söyledi.

Daha yaşanılabilir bir Akdağmadeni için çevreye duyarlı projelere devam ettiklerini belirten Başkan Yalçın, “Belediyemiz Sıfır Atık Tesisi, yer altı çöp konteyner sistemi gibi çalışmalarına bir yenisini daha ekledi” dedi.

Başkan Yalçın yaptığı açıklamada, “Atık yönetimi ve sıfır atık programı çerçevesinde vatandaşların ömrünü tamamlamış kıyafet ve tekstil atıklarını geri dönüşüm ile ekonomiye kazandırıyoruz. İlçemizde kıyafetlerin ve tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılması için vatandaşlarımızın kolay ulaşabileceği toplama noktaları oluşturuldu. Yaklaşık 3 yıldır sıfır atık çalışmaları ve atık yönetimi konusunda belediyemize desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, bu alanda da başarılı bir çalışma yapacağımızı biliyoruz. Daha yaşanılabilir bir Akdağmadeni, daha güvenli bir dünya için hep birlikte gayret edeceğiz” ifadelerini kullandı.