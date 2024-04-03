Milli Eğitim Bakanlığı, uzun süredir eğitim camiası ve vatandaşlar tarafından büyük bir merak ve beklenti içinde takip edilen müfredat değişikliğiyle ilgili ilk detayları paylaştı.

Müfredat değişikliğinin ilk adımını atan bakanlık, öğrencileri heyecanlandıracak bir uygulamayı hayata geçiriyor. Yozgat'ta da haftada bir gün, okullarda ders işlenmeyecek.

Bu oyun günleri uygulamasının temel amacı, öğrencilerin okulu daha fazla sevmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerini desteklemektir. Bakanlık, bu sayede öğrencilerin sınıf ortamında daha mutlu, motive ve başarılı olacağını düşünüyor.

Ancak, Yozgat'ta oyun günlerinin derslerden muaf olması, öğrencilerin sadece tatil yapabilecekleri anlamına gelmiyor. Devamsızlık yoklaması bu günlerde de alınacak ve öğrencilerin sosyal etkinliklere katılımları takip edilecek. Böylece, öğrencilerin oyun günlerini ihmal etmemesi ve sosyal etkileşimlerden faydalanması sağlanacak.

Yeni uygulamaya ilişkin olarak veliler arasında birçok soru işareti bulunuyor. Özellikle oyun günlerinin akademik başarı üzerindeki etkisi ve öğrencilerin bu günleri nasıl değerlendirecekleri konuları merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı, uygulamanın öğrencilerin genel gelişimine olumlu katkılar sağlayacağını ve sürecin titizlikle takip edileceğini vurguluyor.