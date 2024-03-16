Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü iş birliğiyle yürütülen 'Proje Hafızlık' faaliyeti, 5. sınıflarda başlatıldı. Proje kapsamında gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Müftülüğü arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.

Protokol imza töreni, müftülük makamında gerçekleştirildi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal ile İlçe Müftüsü İsa Yaykın arasında yapıldı. Protokolde, hafızlık sınıfının Şehit Mücahit Erbaş İmam Hatip Orta Okulu'nda olacağı kararlaştırıldı.

İlçe Müftüsü İsa Yaykın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sorgunumuzda Müftülüğümüz Kur'an Kurslarında yetişen hafızlarımıza ilave olarak, İmam Hatip Ortaokulunda çocuklarımızın da hafızlık projesine dahil olacak olmasından mutluluk duyuyorum" dedi.

Öte yandan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, iş birliğinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, katılımcılara ve projede yer alacak herkese teşekkür etti.