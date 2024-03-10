Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu (MYO), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlam dolu bir etkinlikle karşıladı.

Öğretim Görevlisi Eda Tuğrul ve Öğretim Görevlisi Hümeyra Tunçer'in girişimiyle düzenlenen "Eğitimde Kadının Gücü" adlı fotoğraf sergisi, kadınların eğitimdeki rolünü ve başarılarını vurgulayarak toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.



Aşçılık Programı akademik personelinin ve öğrencilerinin destek verdiği etkinliğin açılışına, Yozgat MYO Müdürü Doç. Dr. Mustafa Özdemir de katıldı.

Doç. Dr. Mustafa Özdemir, serginin önemine vurgu yaparak, "Eğitimde kadının gücü, toplumun ilerlemesinde kilit bir rol oynamaktadır. Bu sergi, okulumuzun değerli kadın akademisyenlerinin başarılarını ve etkileyici katkılarını vurgulamak adına bir araya gelmiş önemli bir etkinliktir" dedi.





Özellikle kadınların eğitimdeki liderlik rollerine odaklanan sergi, ziyaretçilere eğitimde kadınların gücünü anlamaları ve takdir etmeleri için bir fırsat sunuyor. Sergide, Yozgat MYO'nun kadın akademik personelinin fotoğrafları, eğitimdeki liderlik rollerini, öğrencilere ilham veren başarı hikayelerini ve günlük eğitim atmosferindeki katkılarını yansıtıyor. Öğretim Görevlisi Eda Tuğrul ve Öğretim Görevlisi Hümeyra Tunçer'in seçtiği özel kareler, kadınların eğitim alanında ne kadar etkili olduklarını gözler önüne serdi.





Serginin açılışında konuşan Eda Tuğrul, "Bu sergi, kadınların eğitimdeki gücünü kutlamak ve topluma ilham vermek amacıyla düzenlendi. Eğitimde kadının rolü büyük, bu sergiyle bu önemli konuya dikkat çekmek istedik" dedi.

Hümeyra Tunçer ise, "Her bir kadın, kendi alanında bir liderdir. Bu sergi, bu liderlik rollerini vurgulamak ve genç kuşaklara ilham vermek için bir fırsat oldu” şeklinde ifade etti.

