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Sorgun ilçesinde fotovoltaik güneş enerjisinden elektrik üretim santrali (GES) yapımı işi ihale edilecek.

Sorgun Belediye Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 20 yıl süreli gelir paylaşım modeliyle 2 bin 100 kilovat şebeke bağlantılı fotovoltaik GES yapımı işi kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

İhalenin muhammen bedeli 54 milyon 961 bin 694 lira, yüzde 3 geçici geçici teminatı ise 1 milyon 650 bin lira olarak belirlendi.

İhale 28 Kasım saat 14.00'te Sorgun Belediye Başkanlığında yapılacak.