Sorgun ilçesinde fotovoltaik güneş enerjisinden elektrik üretim santrali (GES) yapımı işi ihale edilecek.
Sorgun Belediye Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 20 yıl süreli gelir paylaşım modeliyle 2 bin 100 kilovat şebeke bağlantılı fotovoltaik GES yapımı işi kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.
İhalenin muhammen bedeli 54 milyon 961 bin 694 lira, yüzde 3 geçici geçici teminatı ise 1 milyon 650 bin lira olarak belirlendi.
İhale 28 Kasım saat 14.00'te Sorgun Belediye Başkanlığında yapılacak.Kaynak: AA