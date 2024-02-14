Yozgat İl Müftülüğü tarafından gençliğe değer projesi devam ediyor.

Bu kapsamda Yozgat İl Müftülüğü Din Görevlileri tarafından gençlerin cami ile olan bağlarını güçlendirmeleri maksadıyla yapılan faaliyetler kapsamda İl Müftüsü Ali Gülden Merkez Kavurgalı Köyü camisi Kur’an Kursu öğrencileri ile bir araya geldi.

Çocuklarla ayrı ayrı sohbet ederek ilgilenen Müftü Gülden çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Şube Müdürü Yusuf Özel ve Gençlik Koordinatörü Engin Nazlıoğlu'nun da katıldığı program sonrası Müftü Ali Gülden Köy İmam-Hatibi Mevlüt Kaya'ya teşekkür etti.