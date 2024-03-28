Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Altınkaynak, Defterdar Yüksel Enoğlu , İl Müftü Yardımcısı Mehmet Akif Karabulut, İl Müftülüğü Şube Müdürü İbrahim Çınar ile birlikte Müftülüğe bağlı Merkez Yatılı Kız Kur'an Kursunu ziyaret etti.

Proje okullarında öğrenim gören öğrencilerimizin de bulunduğu kursta gençlerle sohbet eden Altınkaynak kurs yöneticisi Emine Nazlı Kümbetli'den yapılan faaliyetler ve kurs hakkında bilgi aldı.

Gençlerin öğrenim görmesinde emek veren ve katkı sağlayan herkese teşekkür eden Altınkaynak ziyaretini sonlandırdı.