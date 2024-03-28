Akdağmadeni Kaymakamı Furkan Nezir, 26 Mart-1 Nisan tarihleri arasında kutlanan “Kütüphaneler Haftası” dolayısıyla İlçe Halk Kütüphanesini ziyaret etti.
Kütüphaneyi gezerek öğrencilerin yararlandığı hizmet alanlarında incelemelerde bulunan Kaymakam Nezir, Kütüphane Müdürü Mehmet Ünver’den kütüphanenin genel durumu, kitap, kaynak ve süreli yayınlar hakkında bilgi aldı.
Nezir, “Kitaplar insanlığın ortak değerleridir. Kütüphaneler bu değerleri korur ve paylaşır. Kütüphaneler haftası kutlu olsun” dedi.
Kaynak: Haber Merkezi