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Sorgun Gençlik Derneği (SORGED) tarafından "Liderlik Atölyesi" düzenlendi.

Liderlik Atölyesi ile 17-26 yaş arası gençlerin temel liderlik ve duruma göre liderlik becerilerinin neler olduğunu kavramalarına, liderlik kavramı ve lider yaklaşımları geliştirerek, takım içerisinde liderlik rolü üstlenmeleri, kariyerleri için kişisel gelişimlerini ve yeterliliklerini geliştirmeleri hedeflendi.

Liderlik Atölyesi kapsamında, takım içinde roller, liderlik yeterlilikleri ve başarı stratejileri oturumları interaktif yöntemler ve uygulamalar ile düzenlendi.

Yozgat Merkez ve Sorgun'da ikamet eden gençlere düzenlenen Liderlik Atölyesi Sorgun’da gerçekleşti.