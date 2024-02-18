Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri ve Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen karate kursunda büyük bir başarıya imza attı.

Kursa katılan 9 kız ve 6 erkek olmak üzere toplam 15 çocuk, Kuşak Atlama Sınavı'nda ter döktü. Kız çocuklardan biri sarı kuşağa yükselirken, dördü yeşil kuşağın sahibi oldu.

Turuncu kuşak için ter döken 2 çocuk ve mavi kuşağa yükselen 2 çocukta sınavı başarıyla geçerek kuşaklarını ilerletti.

Erkek çocuklar arasında da başarı göz doldurdu. Biri sarı kuşağa, ikisi yeşil kuşağa ve üçü ise mavi kuşağa yükselme başarısı gösterdi.

Bu genç sporcular, karate kursunda gösterdikleri üstün performans ve azimle hem kendilerini hem de onlara destek veren eğitmenlerini gururlandırdı.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, çocukların bu tür etkinliklere katılımını teşvik ederek onların sosyal, fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile işbirliği içinde yürütülen bu tür kurslar, çocukların disiplin, özgüven ve takım çalışması gibi değerleri öğrenmelerine olanak tanıyor. Tebrikler bizim çocuklar, gelecek sizinle daha aydınlık” ifadelerine yer verildi.