Hentbol Kadınlar İkinci Ligi B Grubu’nda Play-Off mücadelesi veren Kıta Logistics Yozgat Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, deplasmanda Sivas Belediyespor’a 42-35 yenilerek üst üste ikinci mağlubiyetini aldı.

Sezona Play-Off hedefi ile başlayan ve özellikle ligin ilk yarısında aldığı galibiyetler ile ilk dört takım arasına giren Kıta Logistics Yozgat Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, ligin ikinci yarısında çıktığı 5 müsabakadan sadece iki galibiyet alabildi. Özellikle çıktığı son iki müsabakası Elazığ Sosyal Yardımlaşma takımı ve Sivas Belediyespor karşısında üst üste mağlubiyetler alarak biranda kendini alt sıralarda bulan Kıta Logistics Yozgat Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nün hızlı düşüşü taraftarlarını da üzdü.

Cumartesi günü Sivas’ta Mecnun Otyakmaz Spor Salonu’nda Sivas Belediyespor ile karşı karşıya gelen Kıta Logistics Yozgat Sosyal Hizmetler Spor Kulübü, müsabakanın ilk yarısında rakibi ile başa baş bir oyun ortaya koymasına karşılık müsabakanın ikinci yarısında rakibi karşısında direnci kırılınca sahadan 42-35 mağlup ayrıldı. İlk yarıda rakibi karşısında iyi bir oyun ortaya koyan kırmızı siyahlı ekip devreye 18-17 geride girdi. Müsabakanın ikinci yarısında toparlanan ev sahibi Sivas Belediyespor etkili oyunu ile Kıta Logistics Yozgat Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nün direncini kırdı. Hem savunma da Kıta Logistics Yozgat Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’ne gol şansı tanımazken, etkili hücumlar ile de bulduğu üst üste gollerle aradaki sayı farkını açıtı. Müsabakayı 42-35 kazanan ev sahibi Sivas Belediyespor puanını 12’ye yükselterek Kıta Logistics Yozgat Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nü yakalarken, Yozgat temsilcisi 12 puanda kaldı ve 4’üncü sıradan 6’ıncı sıraya kadar geriledi.

Mecnun Otyakmaz Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı Galip Uzun, Abdurrahman Sefa Doğan hakem ikilisi yönetti. Sivas Belediyespor’da Aslınur Çamcı attığı 12 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi oldu. Sivas Belediyespor’da Bahar Öz 11, Ayşe Küçükdağ 8, Tuğçe İnan 5, Beyza Nur Dumanlı 4, Afra Tekeş ve Büşra Sadıç ise bir gol attı. Kıta Logistics Yozgat Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nde Atiye Gülseven attığı 10 gol ile takımının en skorer ismi olurken, Emine Akyüz ve Ela Hüzmeli 5, Sudenaz Kıyga ve Rumeysa Atik 4, Nurşen Aydın 3, Hilal Doğan 2, Semanur Buse Baran ve Gülsime Albaslan 1 gol attı. Sivas Belediyespor’da Afra Tekeş, Ayşe Küçükdağ ve Aslınur Çamcı birer kez, Derya Çınar, Beyzanur Dumanlı ve Bahar Öz iki kez, Tuğçe İnan ise 3 kez iki dakika cezası aldı. Ev sahibi ekipte Beyza Nur Dumanlı ve Ayşe Küçükdağ sarı kart, Büşra Sağdıç ve Tuğçe İnan ise kırımızı kart gördü. Konuk ekip Kıta Logistics Yozgat Sosyal Hizmetler Spor Kulübü’nde Sudenaz Kıyga, Atiye Gülseven, Ela Hüzmeli ve Nurşen Aydın birer kez, Semanur Buse Baran ise iki kez iki dakika cezası alırken Nurşen Aydın sarı kart gördü.