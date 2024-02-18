Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doçent Dr. Selim Argun, İl Müftüsü Ali Gülden’i makamında ziyaret etti.

Yozgat’ta düzenlenen programlara katılmak için Yozgat’a gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Müftü Gülden’i ziyaret etti.

Yozgat’ta devam eden 2024 Yılı Hac Organizasyonu Kafile Görevlileri Eğitim Seminerine katılan Başkan Yardımcısı Argun, İl Müftülüğünü ziyaret ederek Ali Gülden ile sohbet etti.

Müftülük makamında gerçekleşen ziyarette İl Müftüsü Ali Gülden, Başkan Yardımcısı Argun'a, müftülük tarafından sürdürülen din hizmetleri hakkında bilgi verdi.

Cuma namazını Çapanoğlu Büyük Caminde kılan Argun, namaz öncesi cuma sohbeti gerçekleştirerek "Zekat ve İnfak" konusuna değindi. Sohbetlerinde Argun; "Anadolu’yu Müslüman yurdu yapan unsurlardan biriside bizim vakıf geleneğimizdir. Vakıf kültürümüz, infak kültürümüz, zekat, hayır, hasenat bizleri diğer milletlerden ayıran en önemli özelliğimizdir" ifadelerini kullandı.

Cuma namazı sonrası İl Müftüsü Gülden ve Başkan Yardımcısı Argun cemaatle müsafaha ve sohbet ederek Tarihi Çapanoğlu Büyük Cami hakkında görevlilerden bilgi aldı.