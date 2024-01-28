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Sorgun Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından gençlik faaliyetleri devam ediyor.

Sorgun Zinde Gençlik ve Spor Kulübü desteğiyle ilçe Müftülüğüne bağlı Gençlik Koordinatörlüğü tarafından Yeni Caminde gençler ve ailelerine yönelik program düzenlendi.

Öğle namazı öncesi başlayan programa Sorgun Müftüsü İsa Yaykın katıldı. Müftü Yaykın, namaz öncesi gençler ve aileleriyle sohbet ederek irşat faaliyetinde bulundu.

"Gençliğe değerin her şeye değeceğini" ifade eden Müftü Yaykın, programı organize eden gençlik koordinatörlüğüne ve destekleri için Sorgun Zinde Gençlik ve Spor Kulübüne teşekkür etti.

Program namaz sonrası toplu fotoğraf çekimi ve davetlilere ikram ile sona erdi.

Programı organize eden gençlik koordinatörlüğüne, cami görevlilerine ve katılım sağlayan herkese teşekkür eden Yaykın, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz inşallah” dedi.