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Hasketbol Spor Kulübu U-10 ve U-12 takımları kendi saha ve seyircisi önünde misafir ettiği Ankara Basketbol Spor Kulübü U10 ve U12 takımları ile hazırlık maçı yaptı.



Baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan maçlarda kazanan dostluk ve basketbol oldu. Hasketbol Spor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Hasan Aksoyak maçlardan sonra yaptığı değerlendirmede; "Sahamızda misafir ettiğimiz Ankara Basketbol Spor Kulübü U10 ve U12 takımları ile hazırlık maçları yaptık. Son derece zevkli çekişmeli geçen maçlar bizler için çok verimli oldu. Önümüzdeki hafta içinde Ankara Basketbol Spor Kulübü U14 ve U16 takımlarını misafir edeceğiz. Yine önümüzdeki hafta içi U14 ve U16 kız takımlarımızla Yozgat Sorgun’a hazırlık maçı yapmaya gideceğiz. Ara tatili bu şekilde verimli geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

Maçtan sonra 2 takım antrenör ve sporcuları hatıra fotoğraf çektirdi.