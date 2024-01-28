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Sakarya’da TEM otoyolu’nda görev dönüşü TIR’a arkadan çarpan araçtaki sürücü Hasan Bozdoğan ile araçta bulunan Cengiz Parlak ve Faruk Demirel isimli koruma görevindeki polis memurları yaralandı.

Polis memuru Cengiz Parlak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan Polis memuru Cengiz Parlak için başsağlığı diledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada “Ankara Koruma Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Cengiz Parlak, Sakarya İli Akyazı-Hendek mevkiinde meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin ruhu şad, cennet makamı ali olsun” ifadelerini kullandı.