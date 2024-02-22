Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "ÇEDES" projesi kapsamında Yozgat’ta "Filistin'e Uyanmak" konulu konferans düzenlendi.

Gazeteci Yazar Halis Mutlu tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Yozgat Lisesi, Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi ve Yozgat Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Büyük Sinema Kültür Merkezinde bir araya geldi.

Öğrencilere Kudüs'ün İslam coğrafyası için önemi, tarihi ve şu an yaşanan olaylar ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.