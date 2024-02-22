Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Demir, astım hastalığı hakkında önemli bir uyarıda bulundu.

Dr. Demir, astım belirtileri gösteren çocukların muayene için hekim randevusu almadan ihmal etmemesi gerektiğini vurguladı.

Nefes darlığı ve Öksürük gibi belirtileri var ise mutlaka bir doktora gidilmesi gerektiğini belirten Dr. Demir, ”Nefes darlığı: Özellikle egzersiz sonrası veya gece öksürüğü, nefes darlığı ve göğüste hırıltılı solunum astımın en sık görülen belirtileridir. Öksürük: Gece öksürüğü, egzersiz sonrası öksürük veya soğuk algınlığı sonrası uzun süre devam eden öksürük astım belirtisi olabilir. Göğüs sıkışması: Göğüste sıkışma veya baskı hissi astımın bir diğer belirtisidir. Hızlı solunum: Normalden daha hızlı solunum da astım belirtisi olabilir.”

Bu belirtilerden bir veya birkaçını gösteren çocukların mutlaka bir hekime muayene olması gerektiğini söyleyen Dr. Demir, erken teşhis ve tedavi ile astım hastalığının kontrol altına alınabileceğini ve çocukların sağlıklı bir şekilde yaşayabileceklerini ifade etti.