Vali Mehmet Ali Özkan, 23 Aralık 2023 tarihinde Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ahmet Arslan’ın ailesini makamında ağırladı.

Şehit Ahmet Arslan’ın çocuğu ile yakından ilgilenerek çeşitli hediyeler veren Vali Özkan, şehit Ahmet Arslan’a Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diledi.

Vali Özkan yaptığı açıklamada, “Sizler, sevdiklerinizi vatan, bayrak ve ezan uğruna fedakârca toprağa verdiniz. Bu ulvi göreviniz için minnettarız. Sizlere olan borcumuz büyük, ancak tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun" şeklinde konuştu.