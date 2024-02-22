Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun, yapımı tamamlanan 100 yataklı yeni hastanenin taşınma süreci hakkında bilgi almak için Yerköy Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Demir’i ziyaret etti.
Ziyaret sırasında Başhekim Demir, Kaymakam Coşgun’a yeni hastanenin hazırlık aşaması ve taşınma süreci hakkında detaylı bilgi verdi.
Demir, 19 Şubat 2024 Pazartesi günü itibarıyla Ağız ve Diş Sağlığı Poliklinikleri ve İdari Birimlerin yeni binada hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.
Kaymakam Coşgun, yeni hastanenin Yerköy’e hayırlı olmasını dileyerek, modern altyapısı ve geniş kapasitesiyle ilçeye daha kaliteli sağlık hizmeti sunacağını vurguladı.
Ziyarette, Hastanemiz İdari Malî Hizmetler Müdürü Yusuf Özgül, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Yusuf Civan ve Müdür Yardımcısı Abdullah Lafçı da hazır bulundu.